Cento volontari e notti in tenda per nido di Caretta Caretta

(ANSA) - LEVANTO, 18 LUG - Sono già cento i volontari che sorvegliano il nido sulla spiaggia libera di Levanto (La Spezia) dove una tartaruga Caretta Caretta ha deposto le uova. Si tratta di una mobilitazione che sta coinvolgendo soprattutto giovani dai 18 ai 25 anni che ogni notte, a rotazione, facendo i turni in tenda sulla spiaggia, in modo particolare dalla mezzanotte alle sei di mattina, si prendono cura che nulla accada allo spazio recintato dove la scorsa settimana è avvenuta la seconda nidificazione di tartaruga marina Caretta caretta in Liguria, dopo la prima nidificazione accertata lo scorso settembre a Finale Ligure. Un gruppo di ragazzi aveva visto una tartaruga marina risalire la spiaggia, avvertendo due guardie giurate presenti nelle vicinanze della spiaggia. I due sono stati testimoni di questo straordinario evento: non solo hanno assistito alla deposizione che è durata circa 50 minuti, ma hanno potuto fotografare, senza disturbarla, la tartaruga mentre deponeva e, dopo il suo ritorno in mare, hanno prontamente provveduto a delimitare la zona del nido. Hanno poi allertato la Guardia Costiera mettendo in moto il Gruppo Ligure Tartarughe Marine. Adesso si è creata una task force di volontari che ha già garantito la sorveglianza del nido per tutto luglio e buona parte di agosto. Le uova della tartaruga Caretta Caretta vengono deposte nei primi mesi estivi e le uova schiudono dopo circa 40-60 giorni a seconda della temperatura. (ANSA).