Cade in scooter per buca, chiesti 26mila euro a Comune Lavagna

(ANSA) - LAVAGNA, 15 LUG - Approda in Tribunale a Genova la richiesta di un cittadino al Comune di Lavagna (Genova) per un risarcimento di "danni per 26mila euro causati da lesioni personali derivanti da una caduta dal proprio scooter in Corso Buenos Aires direzione Chiavari a causa della presenza sul manto stradale di una buca". L'incidente è avvenuto nella trafficata e principale arteria di collegamento tra Lavagna e Chiavari. La compagnia assicuratrice del Comune aveva respinto la domanda risarcitoria. Fallita la definizione stragiudiziale della vertenza, il legale del cittadino protagonista del sinistro ha citato quindi in giudizio il Comune di Lavagna presso il Tribunale di Genova. Con delibera di giunta comunale firmata dal vicesindaco Elisa Covacci, il Comune di Lavagna ha quindi deciso la costituzione in giudizio dell'ente locale. (ANSA).