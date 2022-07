Ettore Bassi con Mercante di Luce apre Spezia Festival

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Sarà Ettore Bassi, protagonista de Il mercante di luce, ad aprire giovedì 14 luglio alle 21.30 il cartellone de La Spezia Estate Festival. Sul palcoscenico all'aperto di Piazza Europa andrà in scena lo spettacolo tratto dal bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni, vincitore del Premio Cesare Pavese 2015 per la narrativa, che narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio. Una produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte, per la regia di Ivana Ferri che ne ha curato anche l'adattamento. Le musiche originali dal vivo sono di Massimo Germini, con citazioni musicali dello stesso Vecchioni e di Mozart; la voce fuori scena è di Patrizia Pozzi. (ANSA).