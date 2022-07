Giovane sub muore durante immersione isola del Tino

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 LUG - Il corpo di un sub di 26 anni è stato ritrovato nella tarda serata di ieri sui fondali dell'isola del Tino, a Portovenere (La Spezia). Il ragazzo, originario di Lerici ma residente da tempo a Milano, era stato dato per disperso lunedì quando si era immerso assieme ad alcuni amici nelle acque tra Tino e Tinetto e non è più risalito.

Subito sono scattate le ricerche da parte della Capitaneria di porto, sommozzatori e vigili del fuoco con moto d'acqua e elicotteri. Intorno alle 23 il cadavere del giovane è stato avvistato e recuperato. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia.

Sabato scorso davanti alle acque dell'aeroporto di Genova un altro sub è morto in mare probabilmente per un malore. (ANSA).