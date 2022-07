Bassetti, quarta dose vaccino sarà un disastro annunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - "La campagna per la quarta dose di vaccino sarà un disastro annunciato, un fallimento annunciato, non credo che più del 5% degli italiani e forse anche meno andrà a vaccinarsi nei mesi di luglio e agosto". Così l'infettivologo genovese Matteo Bassetti commenta il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per over 60. "Soprattutto la quarta dose viene annunciata nel giorno in cui l'Ema dice che a settembre approverà un vaccino orientato alle nuove varianti, quindi - sottolinea Bassetti - è come se nella stagione influenzale 2022 utilizzassimo il vaccino dell'anno prima. L'annuncio della campagna per la quarta dose è stato un grave errore - sostiene Bassetti - abbiamo messo sulla stesso piano sessantenni e novantenni pluricomorbidi, 25 milioni di italiani dai 60 ai 100 anni compresi i fragili dovrebbero fare la quarta dose di vaccino sotto l'ombrellone sulla spiaggia. Oggi non possiamo più fare una misura unica per tutti". (ANSA).