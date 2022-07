Bennato, Berti, Ayane e Vecchioni a 'Notti bianche Liguria'

Edoardo Bennato, Orietta Berti, Malika Ayane e Roberto Vecchioni saranno in ordine temporale i cantanti protagonisti della prima edizione delle 'Notti bianche della Liguria' che animeranno le serate e le notti della riviera, da Levante a Ponente, dal 14 al 28 luglio.

La nuova iniziativa della stagione turistica estiva in Liguria è stata presentata dal presidente della Regione Giovanni Toti, dall'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, dal giornalista Roberto Arditti, dal promoter Vincenzo Spera, dai sindaci di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, di Sarzana Cristina Ponzanelli, di Sestri Levante Valentina Ghio e di Varazze Luigi Pierfederici.

Saranno quattro serate di musica, intrattenimento e divertimento a ingresso gratuito: all'ora del tramonto si partirà con una conversazione tra l'artista protagonista della serata e giornalisti del settore, un momento dedicato al racconto e al confronto, in cui si andrà ad approfondire diverse sfumature della storia della musica italiana. A seguire, spazio agli youtuber e poi via all'esibizione dal vivo dell'artista protagonista della serata. Infine, in ognuna delle tappe, intrattenimento e dj-set fino a notte fonda con Radio Babboleo.

Si partirà giovedì 14 luglio a Varazze (Savona) con Edoardo Bennato, giovedì 21 luglio sarà la volta di Orietta Berti a Sarzana (La Spezia), il 25 luglio appuntamento a Diano Marina (Imperia) con Malika Ayane e il 28 luglio a Sestri Levante con Roberto Vecchioni. "Un'estate di ripartenza, c'è voglia di ripresa, c'è voglia da parte della Regione Liguria di sostenere gli operatori turistici e del commercio che hanno sofferto negli anni della pandemia e ora possono godere di un'estate straordinariamente brillante in Liguria", commenta Toti. "La prima edizione delle notti bianche liguri offrirà al pubblico una proposta musicale e culturale molto variegata, accattivante e attrattiva dal punto di vista turistico, che cercherà di andare incontro alle esigenze di un pubblico ampio e abbraccerà più generazioni", interviene Cavo. "Un'occasione di sviluppo per i territori e d'attrazione turistica-culturale", sottolinea Spera. (ANSA).