Giovane accoltellato nei vicoli di Genova, un arresto

Un giovane è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia a Genova con l'accusa di avere accoltellato alla schiena un coetaneo durante una rissa scoppiata nel centro storico. L'aggredito è stato ricoverato d'urgenza in ospedale è sottoposto a un intervento per chiudere la ferita. Dalla ricostruzione fornita dalla polizia è emerso che alcuni giovani che stavano bevendo e parlando all'aperto nei pressi dei locali della movida di piazza delle Erbe hanno iniziato a litigare e poi si sono scontrati con calci e pugni. A quel punto un italiano di origini marocchine ha colpito con un coltello un cittadino tunisino che ha riportato una grave ferita alla schiena ed è stato medicato d'urgenza all'Ospedale San Martino. L'accoltellatore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e denunciato per rissa. Per la stessa rissa sono stati identificati altri giovani.

Poche ore dopo la polizia è intervenuta per un'altra rissa nei pressi di Corso Italia, sul lungomare genovese. Tre italiani sono stati denunciati. (ANSA).