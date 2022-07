Nasce Summer Night, il bus che unisce le località del Tigullio

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 08 LUG - Si chiama Summer Nights ed è il nuovo servizio estivo di trasporto pubblico che da oggi fino al 31 agosto unirà le località costiere del Tigullio. L'iniziativa è di Amt e dei Comuni di Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure. La presentazione questa mattina nella sala consiliare di quest'ultimo comune alla presenza dei sindaci, dei vertici di Amt e di Città Metropolitana di Genova.

La nuova linea serale consentirà a turisti e residenti di vivere le serate estive spostandosi tra le località costiere del Tigullio senza il pensiero dell'auto o dei parcheggi e in maniera più rispettosa dell'ambiente. Il percorso si snoderà lungo l'Aurelia, toccando 28 fermate. Due i mezzi che faranno la spola ogni due ore. Due i capolinea a Sestri Levante e Santa Margherita Liguri. Da Sestri prima partenza alle 18:30 e ultima alle 00:30; da Santa Margherita Ligure (Punta Pedale) prima partenza alle 18.45 e ultima alle 1.15. Per utilizzare la linea valgono tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale.

«Si tratta di un'altra occasione in cui i comuni del Tigullio si dimostrano nuovamente uniti per garantire, attraverso la mobilità, un servizio di collegamento nuovo pensato non solo per i giovani e le discoteche ma per tutti i residenti e turisti che vogliano spostarsi tra le località del Tigullio per partecipare agli eventi o cenare nei ristoranti senza utilizzare l'auto privata e il pensiero del parcheggio oltre che alla valenza ambientale» è la dichiarazione congiunta degli amministratori coinvolti. (ANSA).