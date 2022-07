Sciopero taxi: oltre 300 auto in corteo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Oltre 300 taxi in corteo dall'Aeroporto di Genova al centro cittadino. Le auto raggiungeranno Piazzale Kennedy e da qui proseguiranno a verso la centrale Piazza De Ferrari. Inevitabili i disagi al traffico cittadino, in particolare nel Ponente e nella zona di Lungomare Canepa e sulla sopraelevata. Continua così per il secondo giorno consecutivo la protesta contro il Ddl Concorrenza e la deregolamentazione del settore. Confermata l'astensione pressoché totale degli 869 tassisti genovesi, restano garantiti i servizi essenziali per disabili, anziani e malati. (ANSA).