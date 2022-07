Plico sospetto in stabilimento Fincantieri, fatto saltare

(ANSA) - LA SPEZIA, 04 LUG - Un plico sospetto arrivato alla portineria dello stabilimento Fincantieri del Muggiano, alla Spezia, è stato fatto saltare dagli artificieri dei carabinieri.

E' avvenuto stamani. La busta non presentava mittente, numero di protocollo e aveva il vecchio indirizzo di Fincantieri, dettagli che hanno fatto scattare l'allarme, secondo i protocolli previsti dall'azienda. A insospettire anche il fatto che la busta potesse contenere qualcosa di cilindrico e un altro dettaglio non reso noto degli inquirenti. Il plico è stato fatto brillare senza disagio per i lavoratori e la funzionalità dello stabilimento. I resti saranno inviati al Ris (ANSA).