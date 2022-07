Al Castello di Santa quadri 'parlanti' di Marconi e Dragut

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 04 LUG - Quattro quadri parlanti che danno il benvenuto al visitatore: Guglielmo Marconi, il pirata Dragut, il giornalista V.G. Rossi e la nobildonna Giulia Centurione Scotto. Inizia così il percorso di visita del Castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure inaugurati oggi grazie ai nuovi allestimenti. Si tratta di un progetto del comune e della sovrintendenza per aumentare l'offerta turistico culturale e valorizzare la storia di mare della cittadina del TIgullio che ha saputo attivare cinque spazi museali in sei anni. L'ultimo in ordine di tempo racconta la storia marinara di Santa Margherita Ligure proprio all'interno del simbolo del Museo del Mare cittadino, museo diffuso visitabile attraverso una speciale cartina per le vie della città.

Il visitatore viene accolto dai quattro quadri parlanti, personaggi che hanno avuto a che fare con Santa Margherita Ligure e che ne possono raccontare la storia di mare. Nella stessa sala in due distinte postazioni viene raccontata la storia del Castello e l'itinerario del Museo di uso del Mare. Al piano seminterrato trovano spazio esperienze sensoriali, video con la narrazione dei tesori subacquei e alcuni reperti.

«Siamo lieti che finalmente la storia di mare di Santa Margherita Ligure abbia un luogo dove poter essere raccontata in maniera coinvolgente ed esperienziale - dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l'Assessore alla Scuola e a Villa Durazzo Beatrice Tassara - La storia del Castello cinquecentesco ha finalmente una sua identità legata alla storia della città e alla sua vocazione marinara. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, un impegno corale svolto con professionalità e passione». Il Castello cinquecentesco sarà visitabile da martedì a domenica dalle 17:00 alle 19:00. Ingresso gratuito per i residenti e per gli under 14. (ANSA).