Torna a Spezia il grande jazz internazionale

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Grandi nomi, tanti eventi gratuiti e la possibilità di acquistare i pacchetti dei concerti a pagamento a prezzi scontati per il Festival Internazionale del Jazz della Spezia, giunto alla 54^ Edizione. Da venerdì 8 a lunedì 25 luglio un prestigioso cartellone di concerti per il più longevo festival musicale italiano dedicato al jazz, che si svolge alla Spezia e dintorni ininterrottamente dal 1969.

"Il Festival Internazionale del Jazz è un punto fermo dell'estate spezzina, che dopo il travolgente successo degli scorsi anni nonostante fossimo ancora in pandemia, sono certo si confermerà anche quest'anno uno degli appuntamenti più seguiti - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - . Sono numerosi i protagonisti italiani e stranieri che si avvicenderanno nel corso delle serate. Due gli appuntamenti imperdibili senza dubbio, Cammariere e Mogol".

Con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, uno dei più apprezzati trombettisti contemporanei, il festival si terrà in Piazza Europa e si svilupperà attraverso appuntamenti con divi internazionali, prime nazionali e progetti speciali in omaggio a giganti del jazz. Tra gli appuntamenti da non perdere Work Song, a cura dello stesso Cimino, uno spettacolo che debutta in prima nazionale proprio alla Spezia, dedicato al lavoro e ai lavoratori: una rilettura di musiche nate nei campi degli schiavi, nelle aie contadine, passando per le canzoni di lotta, la canzone popolare contemporanea, ma anche il rock e le sue derivazioni. Poi van Mazuze., Julian Lage, Dee Dee Bridgewater: insieme alla Memphis Soulphony, Sergio Cammariere, in prima nazionale con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Si chiude con il grande Ron Carter e il suo quartetto Foursight.

