Alle Cinque Terre le 'Cinque Vele' di Legambiente e Touring

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 LUG - Le Cinque Terre sono l'unica località balneare della Liguria ad aver conquistato quest'anno le Cinque Vele della guida "Il mare più bello 2022", a cura di Legambiente e Touring Club Italiano. Il riconoscimento è stato consegnato oggi al Parco Nazionale delle Cinque Terre e ai tre Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso a bordo di Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che in questi giorni è alla Spezia. I borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore hanno raggiunto il punteggio massimo in una scala che premia bellezza paesaggistica, delle acque, qualità ambientale e presenza dei servizi. Le Cinque Vele rappresentano inoltre la presenza di attività sostenibili e tradizioni genuine. "Il valore aggiunto delle Cinque Terre è la sua comunità impegnata nella difesa della biodiversità e patrimonio paesaggistico del proprio territorio per preservarlo per le generazioni future" ha detto Federica Barbera, portavoce Goletta Verde. Alla premiazione, oltre ai rappresentanti dell'Area Marina Protetta e dei Comuni anche il presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico che ha sottolineato che "la ripartenza del turismo impegna a una riflessione costante questo territorio e i suoi amministratori. La conferma delle Cinque Vele fa parte, tra l'altro, di un percorso più articolato che vede il coinvolgimento delle associazioni, della comunità e gli enti locali nello sviluppare progetti volti alla manutenzione e alla promozione sostenibile del territorio. Quest'anno torneranno anche i campi di volontariato in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, per informare i turisti con una campagna sulla conoscenza e la percezione del rischio correlato ai fenomeni idrogeologici". (ANSA).