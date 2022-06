Diga Genova: Toti, ha inciso gigantesco aumento prezzi

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Le aziende che hanno fatto una manifestazione di interesse preliminare saranno chiamate per trovare in modo negoziato la possibilità di far partire l'opera. È una cosa che Signorini già si appresta a fare, ne abbiamo parlato ieri, e questo non interrompe il percorso". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito alla possibilità che vada deserta la gara per l'affidamento della diga del porto di Genova. "Ci sono state manifestazioni preliminari di interesse di più di una cordata di imprese - ha detto - ma è chiaro che un gigantesco aumento dei prezzi in questi ultimi mesi abbia inciso e in qualche modo falsato i valori dell'investimento. Vedremo come decideranno di proseguire Adsp e ministero, immagino con uno stralcio del lotto funzionale che sia sufficiente per la copertura economica data all'opera.

Chiaro che poi occorrerà per finirla, ma ci vogliono anni non è tema di oggi, un ulteriore finanziamento, per la verità non particolarmente importante visto che stiamo parlando di un'opera da un miliardo e alcune decine di milioni di euro non faranno la differenza. L'importante è non interrompere questa corsa positiva e far partire il cantiere entro l'inizio dell'anno. C'è tutto il tempo per farlo e credo che la procedura negoziata sia il miglior modo di procedere". Quanto avvenuto però, secondo Toti, deve essere visto dal governo come un campanello di allarme. "Bisogna aprire anche un serio confronto col Governo perché il tema del rincaro dei cantieri e alcune procedure messe in campo dall'Esecutivo per mitigarlo evidentemente non soddisfano appieno l'esigenza di dialogo tra pubblica amministrazione e imprese - ha sottolineato -. In alcuni casi è andato bene, in altri forse questo segnale è bene lo si colga subito. I soldi ci sono, è bene che si organizzino contrattualistica e strumenti di negoziazione che permettano di impegnarli". (ANSA).