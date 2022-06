Borgio Verezzi, fra pochi giorni il via con nuovi ospiti

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Mancano ormai pochi giorni al via del 56° Festival di Borgio Verezzi. Il sipario si aprirà l'8 luglio con la commedia "Il sequestro" e si andrà avanti fino al 16 agosto con quattordici spettacoli, dodici dei quali in prima nazionale. Intanto il direttore artistico Stefano Delfino mette a punto ulteriori partecipazioni e interventi.

Allo spettacolo "No wags: il calcio (non) è uno sport per signorine" in scena il 16 luglio (nel periodo cioè in cui la nostra Nazionale di calcio femminile parteciperà alla fase preliminare dei campionati europei) parteciperà come guest star Miriam Galanti, giovane attrice nota al grande pubblico televisivo per le sue partecipazioni a fiction popolari come 'Don Matteo' e 'Che Dio ci aiuti'.

Altro ospite d'onore, Maximilian Nisi che riceverà il premio concesso dalla Confcommercio provinciale per l'attore o attrice con più partecipazioni al Festival. Dopo Giuseppe Pambieri con 17 presenze e Paola Quattrini con 13, dunque, tocca ora a Maximilian Nisi, con 11 presenze, dal "Billy Budd" del 1997 allo splendido "Giuda" del 2020.

In attesa del via, il 5 luglio alle ore 19 nel giardino di Casa Citriniti, sotto piazza Sant'Agostino a Verezzi, Roberto Ciufoli leggerà alcune pagine del libro 'La Liguria del Ponente.

Itinerari tra terra e mare' di Enzo Ferrari, una guida turistica dedicata al Ponente Ligure e che naturalmente parla anche del teatro di Verezzi. (ANSA).