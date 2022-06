Video via cielo e sott'acqua per promuovere le spiagge liguri

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Liguria 77" è la nuova campagna estiva di Regione Liguria di valorizzazione del primato raggiunto, con il maggior numero di Bandiere Blu conquistate a livello nazionale: 77 è infatti il numero delle spiagge e degli approdi liguri che, nel 2022, hanno ottenuto il riconoscimento.

I Comuni liguri che hanno ricevuto la Bandiera blu sono 32, per un totale di 63 spiagge, a cui si aggiungono 14 approdi per un totale di 77, un numero che certifica l'elevata qualità delle spiagge, dell'acqua e dei porti della regione. La campagna "Liguria 77" si sviluppa attraverso 32 video, uno per ogni Comune premiato: immagini aeree, riprese subacquee e interviste agli abitanti del luogo e ai turisti per raccontare cosa rende uniche le località. Un ulteriore video racconterà unitariamente il più bel mare d'Italia e rappresenterà la Regione Liguria alla prossima edizione del Salone Nautico di Genova.

"La nostra regione è ancora una volta la prima d'Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Un ulteriore segnale di attenzione e divulgazione di Regione Liguria - spiega il vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana - sulle tematiche ambientali, sul nostro mare per tutelarlo a 360 gradi". "Nella griglia di partenza dell'estate 2022 la Liguria parte per prima col numero 77 - aggiunge l'assessore al Turismo Gianni Berrino - la campagna promozionale che si presenta va a valorizzare tutti quei borghi e quelle marine che hanno che hanno guadagnato la Bandiera Blu".

"Siamo contenti di vedere la Liguria sul gradino più alto del podio - afferma l'assessore all'Ambiente Giacomo Giampedrone - in relazione alle nostre coste sulle quali abbiamo lavorato molto in termini sia di investimenti per migliorare la qualità delle acque sia di monitoraggi continui e costanti attraverso la nostra Agenzia per l'Ambiente sia di aumento della resilienza rispetto all'erosione marina". (ANSA).