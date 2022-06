Chiavari, insediato sindaco Federico Messutti

(ANSA) - CHIAVARI, 29 GIU - Cerimonia d'insediamento oggi per il neo eletto sindaco di Chiavari Federico Messuti. L'ex consigliere comunale, espressione dell'amministrazione uscente, ha ricevuto la fascia dal vicesindaco facente funzione Silvia Stanig, confermata in giunta da Messuti. "Sono onorato di essere qui oggi, di poter rappresentare i chiavaresi e iniziare a lavorare per loro - ha detto Messuti - La nostra amministrazione, con impegno e grande senso di responsabilità, porterà avanti il cambiamento iniziato con Marco (Di Capua, sindaco mancato improvvisamente l'anno scorso ndr) durante lo scorso mandato, con tutte le opere e i progetti avviati per oltre 150 milioni di euro, dalla ordinaria manutenzione ai grandi progetti che cambieranno Chiavari, come le difese a mare e lo scolmatore del Rupinaro. Continueremo ad ascoltare i cittadini, a confrontarci con le associazioni, ad interfacciarci con gli enti sovraordinati e i comuni limitrofi".

Nella sala del consiglio anche gli assessori nominati hanno firmato le rispettive deleghe. (ANSA).