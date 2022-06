Innovazione: Cdp, con RoboIT effetto leva 100 mln in 4 anni

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Il polo nazionale di trasferimento tecnologico RoboIT di Genova "è un progetto pluriennale con capacità di investimento di lungo periodo in cui Cdp Venture Capital ha investito 40 mln di euro per creare un ecosistema della robotica in grado di supportare l'invenzione in laboratorio nell'accesso al mercato, con un effetto leva stimato di 100 mln in 4 anni per la creazione e sviluppo di più di 50 aziende". Lo ha detto Francesca Bria, presidente di Cdp Venture capital oggi a Genova per il Tech transfer day su robotica e innovazione in corso a Genova.

Per Giorgio Metta, ds di Iit "RoboIT, questo network di trasferimento tecnologico realizzato in collaborazione con l'Università, Cdp e altri attori anche industriali credo sia un ulteriore passo verso la possibilità di ampliare le nostre capacità ad aumentare il nostro trasferimento tecnologico. Il che vuol dire che siamo bravi nella ricerca e adesso proviamo a scaricare a terra questa capacità portandoci verso applicazioni anche industriali ma non solo - ha concluso -: penso alla robotica di servizio e per la riabilitazione, e alle tante opportunità di applicazione". Secondo il governatore Giovanni Toti, l'high tech "è un settore che continua a generare sviluppo, occupazione, nuove realtà imprenditoriali in Liguri, ed è un settore in cui Regione crede fermamente in quanto elemento strategico per la riconversione industriale di questa terra: ne è la prova quello che sta accadendo sulla collina del Erzelli, dove sono presenti importanti realtà internazionali, e dove, accanto al grande campus universitario di Ingegneria, sorgerà il 'Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica', progetto bandiera della Regione Liguria nell'ambito del Pnrr". (ANSA).