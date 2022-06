Genoa: primi test per i giocatori al 'Signorini'

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Vacanze finite per i giocatori del Genoa. Oggi si sono riaperte le porte del centro sportivo Signorini per i tantissimi elementi, tra quelli in rosa e i prestiti di rientro, che verranno sottoposti alle consuete visite mediche e ai test atletici in vista del via ufficiale alla stagione che avverrà venerdì prossimo 1 luglio. Sono già più di 10 i calciatori al Signorini dove hanno iniziato i test sotto lo sguardo attento dello staff tecnico ma non ancora del tecnico Blessin, atteso nei prossimi giorni mentre nel pomeriggio sarà presente il general manager Spors con i suoi assistenti impegnati nel mercato.

Tra i volti nuovi e tra i primi a varcare i cancelli Stefan Ilsanker, il centrocampista austriaco che è arrivato al Genoa dall'Eintracht Francoforte.

Sino al 17 luglio i rossoblù lavoreranno a Genova per poi raggiungere dal 18 il ritiro austriaco di Bad Haring dove è già stata fissata per il 22 luglio la prima amichevole contro gli spagnoli del Maiorca. (ANSA).