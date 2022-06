Allerta gialla per temporali su tutta la Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Un passaggio temporalesco interromperà temporaneamente, domani il dominio dell'anticiclone e del caldo sulla Liguria. Per questo l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpal) ha emesso una allerta gialla su tutta la regione da domani alle 10 fino alle 20 dello stesso giorno. La perturbazione sarà veloce e il contrasto con la massa d'aria molto calda che insiste sulla Liguria determinerà temporali locali anche forti con grandine e vento. I fenomeni sul Ponente potrebbero essere legati al passaggio della struttura a ridosso delle Alpi, mentre, sul Centro Levante saranno possibili rovesci e temporali anche in formazione sul mare. Il graduale esaurimento delle precipitazioni è atteso dal tardo pomeriggio.

Il transito della perturbazione porterà a un calo generalizzato delle temperature. La scorsa notte temperature molto elevate soprattutto a Ponente; alle 2.00 Sanremo segnava ancora 30 gradi mentre la minima non è scesa sotto 28.2. Le altre minime più elevate si sono registrate ad Alassio con 27.2, Imperia con 27.1, Diano Castello con 26.9. Per quanto riguarda le stazioni di riferimento degli altri capoluoghi, Genova ha registrato una massima di 35.5, Savona 24.7, La Spezia 23.1. Oggi le temperature saranno in alcune zone anche superiori ai 35 gradi, ma con bassi livelli di umidità.