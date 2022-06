Sommergibile Nazario Sauro a Genova torna in Arsenale a Spezia

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - È partito questa mattina, con una manovra spettacolare nella Darsena di Genova, il sommergibile Nazario Sauro alla volta dell'Arsenale di La Spezia, dove verranno effettuati dei lavori di ripristino. Il sommergibile, chiuso al pubblico dallo scorso 13 giugno per permettere le operazioni di sigillo e messa in sicurezza, sarà nuovamente visitabile a partire da metà luglio.

Trainato dai rimorchiatori del Porto di Genova, una volta arrivato nel bacino dell'Arsenale della Marina Militare di La Spezia, S 518 verrà liberato dalle incrostazioni che si sono accumulati in dieci anni nelle acque della Darsena; ripitturato nel rispetto delle specifiche storiche della Marina Militare e dotato di un sistema di protezione catodica contro le correnti galvaniche che attaccano i natanti in acqua, provocando la corrosione dello scafo. Particolare cura sarà dedicata alla pulizia dell'elica in bronzo. Oltre la ripitturazione sarà l'occasione per eseguire alcuni piccoli lavori di carpenteria, sempre nello spirito di conservazione della storicità del mezzo.

Il sommergibile, costruito da Fincantieri nei cantieri di Monfalcone e varato il 9 ottobre 1976 , è il capostipite della prima serie dei sommergibili della classe Sauro ed è entrato in servizio alla Marina Militare come sommergibile d'attacco a semplice scafo a propulsione convenzionale diesel-elettrica nel febbraio 1980. E' entrato i disarmo il 1 maggio 2002 quando viene ammainata la bandiera di combattimento. Il 26 settembre 2009, l'ultima missione: arriva in darsena a Genova per diventare un museo galleggiante.

I lavori di restauro costeranno quasi 140 mila euro e saranno sostenuti dal Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. (ANSA).