Stop a cantieri autostradali in Liguria dal 23 al 27 giugno

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Dalle 14 di giovedì 23 giugno fino alle 12 di lunedì 27 giugno saranno smontati i cantieri autostradali sulle tratte liguri di competenza di Aspi, Autofiori e Salt. E' stato stabilito da Regione e concessionari per garantire una normale percorrenza in occasione della festa del patrono di Genova, San Giovanni, il 24 giugno, ultimo ponte prima dell'esodo estivo. Inoltre nel mese di luglio nel tratto di Autofiori tra Savona e Albenga non è previsto alcun cantiere diurno, anche nei giorni feriali e non solo festivi. Altre misure migliorative per la circolazione in Autofiori sono lo spostamento in orario notturno di alcuni scambi di carreggiata e l'anticipo della fine dei lavori al 23 giugno del cantiere tra Sanremo e Taggia in direzione Genova, che doveva chiudersi a fine luglio.

"Questo sforzo è molto positivo", commentano il presidente della Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. (ANSA).