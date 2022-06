Vasto incendio collina Taggia, fumo anche in A10

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Un vasto incendio sta divorando una collina in Valle Argentina, nella zona di Taggia, nell'Imperiese. Sul posto stanno operando due Canadair e l'elicottero dell'antincendio boschivo in ausilio alle squadre di Vigili del fuoco e di volontari di protezione civile.

Sull'A10, tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia in direzione Genova, viene segnalato fumo intenso. Chiusa proprio per il fumo la strada collinare della valle.

Un terzo canadair sta arrivando sulle colline di Taggia, nell'Imperiese, dove dalle prime ore del pomeriggio è scoppiato in vasto incendio. Tre le persone che risultano sfollate per motivi di sicurezza. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i volontari dell'Aib della Protezione civile

Le persone fatte sfollare dalle loro abitazioni in via precauzionale a causa del vasto incendio che sta interessando le colline di Taggia, nell'Imperiese, hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni. Altre sette persone sono state aiutate a lasciare il bosco. Sul posto, al momento, sono in azione 35 vigili del fuoco, 38 volontari, 3 canadair e 1 elicottero regionale.