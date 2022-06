Comunali Genova: Marco Bucci proclamato sindaco

La Commissione elettorale ha proclamato ufficialmente Marco Bucci sindaco di Genova. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente, il magistrato Domenico Pellegrini, al termine di una seconda giornata di verifica delle schede elettorali dopo che ieri erano emerse inesattezze nella compilazione dei verbali in diversi seggi.

Dopo numerose denunce di possibili irregolarità, arrivate sia da centrodestra sia da centrosinistra, la commissione elettorale centrale ha proceduto ieri alla verifica dei dati ed al termine ha tolto all'Udc l'unico seggio conquistato e lo ha dato a Fi, che ne ha così due. Inesattezze anche nei voti per i nove municipi cittadini, per i quali sono in corso le ultime verifiche.

Pellegrini ha detto tra l'altro che all'origine dei problemi ci sarebbe la inesperienza di molti presidenti di seggio "chiamati all'ultimo momento" per la rinuncia di quelli incaricati. Anche il sistema non aiuta: "almeno i verbali potrebbero essere compilati e spediti in modo elettronico - ha spiegato - per non parlare del voto elettronico, che in Italia sembra fantascienza ma si usa in tutti gli Stati più evoluti".

(ANSA).