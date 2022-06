Teatro: Bentivoglio, Montanari, Rubini, Paci a Dionisio Festival

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Torna a Chiavari il Dionisio Festival, l'appuntamento con il teatro a ingresso libero in piazza N.S. dell'Orto. Quattro i nomi d'eccezione per altrettanti spettacoli: si comincia l'8 luglio con Lettura Clandestina di Fabrizio Bentivoglio; il 16 luglio è la volta di Francesco Montanari con Perché leggere i classici; Ristrutturazioni è lo spettacolo di Sergio Rubini in programma il 31 luglio mentre la chiusura è affidata Enzo Paci con il suo show il 16 agosto.

"Il Dionisio Festival è ormai un punto di riferimento dell'estate chiavarese - dice il direttore artistico, l'attore ligure Davide Paganini -. Sono molto soddisfatto di aver fatto conoscere Chiavari ad amici e colleghi di fama nazionale, di aver fatto vivere loro la città e respirare la magica atmosfera tipicamente ligure. Ed è proprio il messaggio che stiamo veicolando in questi tre anni". (ANSA).