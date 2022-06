Comunali: Peracchini proclamato sindaco alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - "Daremo continuità al cambiamento, per una città più bella, più ospitale, più sicura".

Lo ha detto Pierluigi Peracchini oggi durante la cerimonia di proclamazione a sindaco della Spezia per il suo secondo mandato dopo la vittoria al primo turno. La cerimonia si è tenuta in sala giunta, dopo che si è concluso lo scrutinio anche delle due sezioni che erano rimaste sospese a causa di alcuni problemi tecnici. Peracchini ha ringraziato "tutti gli assessori e consiglieri uscenti, tutta la coalizione di centrodestra unita, tutti i partiti e le liste civiche che la compongono. Abbiamo fatto un percorso difficile ma straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra. Ci è stato riconosciuto dagli elettori che siamo persone di valore e di valori, sempre e solo a servizio dei cittadini". (ANSA).