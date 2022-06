Genoa lancia nuovo stemma, Grifone è più aggressivo

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il Genoa, il club più antico d'Italia, si rinnova anche lanciando un nuovo stemma. Un segnale per voltare pagine al termine di una stagione segnata dal cambio di proprietà ma anche dalla retrocessione in serie B.

Il nuovo logo è stato lanciato a mezzanotte esatta dopo che durante tutta la giornata attraverso i proprio canali social la società rossoblù aveva incuriosito i tifosi con piccole immagini e uno slogan: "Dall'inizio, per sempre" senza dare altra spiegazione.

"Il nuovo stemma del Genoa trasmette le origini centenarie del club più antico d'Italia e la sua vocazione al futuro, in modo semplice ma incisivo - ha poi spiegato la società, ora guidata dagli americani 777 Partners -. La struttura dello scudetto viene preservata, le curve e la punta ammorbidite e il contorno acquisisce maggiore eleganza. Al centro spicca il nuovo Grifone, dalle forme sinuose e snelle: ali spiegate, coda rivolta verso l'alto, sguardo combattivo e artigli affilati.

Ogni dettaglio racconta la volontà del Genoa di guardare al futuro rispettando la tradizione". (ANSA).