Comunali Genova:con Bucci in consiglio 3 di Italia Viva e Azione

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Italia Viva e Azione di Carlo Calenda piazzano tre consiglieri in consiglio a Genova eletti nelle due liste civiche del sindaco Marco Bucci. A entrare, con la lista Vince Genova - Bucci sindaco, Mauro Avvenente, ex Pd ed ex presidente del municipio Ponente, e Davide Falteri, imprenditore e coordinatore ligure dell'associazione di autotrasportatori Fai. Il primo, posizione numero 3, ha preso 592 preferenze mentre il secondo, posizione numero 16, ne ha presi 502. Per Azione è stato eletto Lorenzo Pasi, 25 anni, il più votato (181 preferenze) della seconda lista civica di Bucci, Genova Domani. (ANSA).