Covid: in Liguria ancora in aumento positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Aumentano ancora i positivi al covid e gli ospedalizzati in Liguria. Sono saliti a 8377, 74 in più di ieri. I nuovi casi sono 410 a fronte di 3343 tamponi (937 molecolari e 2406 test antigenici). Il tasso di positività è del 12,26%. I nuovi contagiati sono 185 nel Genovese, 36 nell'Imperiese, 51 nel Savonese, 40 nel Tigullio e 96 nell'Imperiese e due non sono residenti in regione. I guariti nelle ultime 24 ore sono 336. Il numero degli ospedalizzati supera di nuovo i 150 casi: sono 151 (tre in terapia intensiva), sei in più rispetto a ieri. Non si registrano morti. In isolamento domiciliare ci sono 4923 persone, 57 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 17 dosi di vaccino.

(ANSA).