Nervi, tre giorni di eventi per ricordare Porcile

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Masterclass, incontri con grandi danzatori, performance, dibattiti, omaggi in danza delle scuole genovesi e liguri, proiezioni di filmati storici aperte al pubblico, a ingresso libero. Si svolgerà da domani a lunedì ai Parchi 'Il sogno di Nervi', tre giorni dedicati alla memoria del fondatore del Festival Internazionale del balletto, Mario Porcile. Giornate intense che coinvolgeranno artisti quali Vittorio Biagi, Liliana Cosi, Anna Maria Prina, Amedeo Amodio.

La volontà di trasmettere la memoria del Festival di Nervi nasce dopo la morte di Porcile, nel 2013, quale conseguenza di un lungo lavoro di raccolta di documentazione condiviso negli anni con il maestro e con gli artisti che vi hanno partecipato.

Simona Griggio, giornalista, Enrico Coffetti, presidente di Cro.me - Cronaca e Spettacolo di Milano, e Monica Corbellini, giornalista ed esperta della storica manifestazione, hanno strutturato la documentazione raccolta e acquisito nuovi materiali. La documentazione raccoglie immagini e filmati di back stage nei parchi e in altri luoghi in Italia e nel mondo quando Porcile girava per scovare nuove compagnie o fare tournée, carteggi, lettere, dichiarazioni di etoiles, ricordi personali dell'artista. Poi 5 mila. foto, in gran parte firmate dalla coppia di fotografi Sergei Lido e Lidova che immortalano artisti come Vladimir Vassiliev, Ekaterina Maximova, Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn e Ivette Chauvirè, il genovese Paolo Bortoluzzi e Carla Fracci giovanissima. Domani sono previste varie masterclass. e due filmati realizzati anni fa per un Gala di Milano 'Per sempre Stelle'. Alle 17,30, omaggio a Mario Porcile da parte delle scuole di danza. Alle 19.30 proiezione di un filmato aperto al pubblico. E a seguire proiezione del docu "Mille Stelle un Festival, 50 anni di balletto a Nervi".

Domenica mattina verranno proposte varie proiezioni aperte al pubblico: a seguire un dibattito con Vittorio Biagi e Amedeo Amodio. Infine lunedì mattina ancora una serie di filmati cui seguiranno le ultime masterclass e un dibattito cui parteciperà Anna Maria Prina. (ANSA).