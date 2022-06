Toti, legge regionale su case popolari è legittima

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 GIU - "Riteniamo che sia una legge legittima, che ha passato già il vaglio dei nostri uffici e del Governo. Attendiamo il giudizio della Corte. Non è il primo né l'ultimo contenzioso costituzionale, tema antico e frequentato tra regioni e governo". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti commentando la decisione del tribunale di Genova che ha inviato gli atti alla Consulta relativi alla legge regionale che prevede il requisito della residenza in Liguria da cinque anni per avere una casa popolare.

"Non avendolo impugnato il governo all'epoca della sua approvazione non vedo per quale ragione un giudice decida per questo ulteriore passo - ha detto Toti -. Legittimo farlo. Nel caso, non credo produrrà particolari effetti. Aspettiamo il giudizio della Corte, immaginiamo che non sarà così difforme da quello che Avvocatura dello Stato e il governo hanno valutato all'epoca. Se dovesse decidere in senso contrario vedremo cosa scriverà la sentenza" (ANSA).