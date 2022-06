Testuggini palustri ingaune tornano in natura

(ANSA) - SAVONA, 08 GIU - Anche quest'anno le testuggini palustri ingaune Emys orbicularis ingauna sono tornate a ripopolare la natura: dieci giovani individui riprodotti in ambiente controllato nell'ambito del progetto Emys sono stati rilasciati questa mattina presso alcuni siti di interesse comunitario della Piana di Albenga. "Gli esemplari, di 2 e 3 anni di età, hanno una marcatura di identificazione e un microchip che consentono ai ricercatori di individuarli nei prossimi anni nelle fasi di monitoraggio periodico del progetto", si legge nella nota dell'Acquario di Genova. Contestualmente 35 esemplari nati tra la primavera e l'autunno 2021 sono stati trasferiti dall'Acquario di Genova, dove hanno trascorso il periodo invernale, al Centro Emys, dove rimarranno per la stagione estiva. La testuggine palustre Emys orbicularis ingauna è originaria del territorio ingauno, ma ritenuta virtualmente estinta fino agli anni '90 a causa delle fortissime alterazioni subìte dal suo habitat naturale a partire dagli anni '60. Al Centro Emys di Leca di Albenga si concentrano le attività di riproduzione e allevamento degli esemplari destinati agli interventi di ripopolamento in natura. (ANSA).