Inchiesta tangenti:Scajola,nessun rallentamento in Provincia

"Le inchieste si aspetta di vedere come finiscono. Ci sono stati degli arresti, si vedrà. Le inchieste si devono rispettare, che siano fatto bene, come mi pare questa. Tutto ciò però non significherà minimamente per il Comune di Imperia o l'amministrazione provinciale, che si rallenti il lavoro che bisogna fare". Lo ha dichiarato il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, a margine della visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, commentando l'inchiesta che ha portato in carcere il sindaco di Aurigo e consigliere provinciale, Luigino Dellerba e l'imprenditore edile Vincenzo Speranza, entrambi accusati di corruzione. L'indagine mira a far luce su un presunto giro di tangenti legato all'affidamento di lavori pubblici.

"Quindi - ha aggiunto Scajola - si tranquillizzino i cittadini, tutto continuerà con la grande velocità che abbiamo impresso per far sì che questo territorio possa recuperare. Le inchieste giudiziarie sono un'altra cosa". (ANSA).