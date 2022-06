Cane poliziotto 'fiuta' oltre mezzo chilo di droga, due arresti

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 GIU - Il fiuto del cane Jazz, in servizio alla polizia locale di Spezia, ha portato all'arresto di due giovanissimi pusher di 18 e 19 anni di origine albanese e kosovara. Tutto è nato dalla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato dei movimenti sospetti in via Volta, nel quartiere di Valdellora. Grazie al cane anti droga gli agenti hanno trovato una valigia oltre 350 grammi di infiorescenze di marijuana, oltre a materiale di confezionamento e un'infusione di acqua e marjuana. Gli investigatori sono poi risaliti a una seconda persona a cui sono stati trovati due panetti di hashish per un peso di circa 300 grammi. A quel punto per i due sono scattate le manette: sono accusati di spaccio. (ANSA).