Ucraina: Conte, se guerra continua autunno in recessione

"L'inflazione sta toccando tutto i prodotti, mancano le materie prime, le famiglie perdono potere d'acquisto, se continua così e se la guerra continuerà noi avremo un autunno in piena recessione". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a margine di un incontro elettorale a Genova per il candidato sindaco Ariel Dello Strologo."Abbiamo il 12% di lavoratori poveri, avremo tutto il ceto medio impoverito e anche il tessuto produttivo perché non ci saranno acquisti, i consumi caleranno moltissimo. Cadremo in una spirale. Ecco perché questo è il momento delle politiche sul reddito in Italia, delle politiche per il lavoro, dobbiamo sostenere la perdita del potere d'acquisto e intervenire pesantemente sul cuneo fiscale. I nostri giovani sono il fanalino di coda in Europa per reddito pro capite. I nostri lavoratori da 20 anni non hanno rinnovi contrattuali adeguati". "Vorrei sfidarvi, quando mai ci avete sentito mettere in dubbio la nostra collocazione euro Atlantica. Siamo tra alleati, possiamo discutere, possiamo contribuire a definire un indirizzo anche per le strategie o le subiamo passivamente? ha aggiunto Conte. "Il 21 comunque il Parlamento, anche se qualcuno non voleva che si esprimesse ancora, addirittura deve esprimersi. Quando ci sono le comunicazioni del presidente del consiglio in vista del passaggio al Consiglio europeo Il Parlamento per consuetudine è doveroso che si esprima - ha aggiunto Conte -. Finalmente direi. Non dobbiamo preoccuparci c'è tantissima attenzione su questo ma credo sia un segno di una vitale democrazia che un parlamento si esprima. Preoccupiamoci dei regimi autocratici dove i parlamenti non si esprimono".

Il leader del M5S ha poi annunciato una novità: "Stiamo preparando una nuova proposta di legge sui caregiver, per chi dedica la sua vita personale e professionale a chi ha bisogno. Riconosciamo per legge il ruolo dei caregiver, diamo una qualifica giuridica ai familiari che si sacrificano".