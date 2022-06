Ucraina: Conte, è momento della pace e Italia ha ruolo

"Adesso è il momento della pace e il momento della svolta. Se tutti affermiamo questa priorità abbiamo delle possibilità di avere a breve delle soluzioni. Non sottovalutiamo il ruolo che l'Italia puo avere. In Europa abbiamo impresso una svolta che sembrava impossibile in economia, cosi dobbiamo fare adesso". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte in un comizio elettorale a Genova. (ANSA).