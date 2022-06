Studenti Ruffini in piazza a Genova, 'nostra scuola cerca casa'

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Un cartello con scritto "il Vittorio Emanuele Ruffini cerca casa" e un presidio per rivendicare un diritto allo studio che, vista la situazione strutturale degli edifici, gli studenti dicono sia negato. Per denunciare il problema gli studenti del Vittorio Emanuele di Genova, istituto tecnico superiore per la formazione economica, turistica, di marketing e comunicazione, di grafica e design, hanno scelto piazza De Ferrari: l'istituto è diviso tra una sede e due succursali che rischiano di non bastare.

"Manifestiamo perché abbiamo problemi strutturali, non ci sono spazi adeguati per gli studenti - spiegano i rappresentanti di classe - e le risposte che ci hanno dato per ora non hanno portato a nulla, il prossimo anno non sapremo dove andare. Il problema é che la sede è bellissima ma vecchia, non va bene come scuola, e questo non è giusto sia per noi che per gli insegnanti e i collaboratori scolastici, e anche le succursali non sono adeguate. Nella nostra scuola siamo tantissimi, 45 classi, e non immaginiamo il prossimo anno visto che sono tante le persone che vogliono studiare da noi. Metteranno le quarte e quinte a fare lezione in corridoio. Siamo in piazza per chiedere risposte alle istituzioni che dovrebbero sostenerci - concludono - perché vogliamo ribadire il nostro diritto all'istruzione di cui nessuno si prende carico perché siamo una scuola senza un tetto". (ANSA).