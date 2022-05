Torna il teatro a Borgio Verezzi con 12 prime nazionali

(ANSA) - BORGIO VEREZZI, 27 MAG - Le dinamiche familiari e di coppia, un'ampia panoramica della drammaturgia internazionale e un omaggio al cinema: sono queste le principali caratteristiche del Festival teatrale di Borgio Verezzi, giunto alla 56/A edizione. In cartellone 14 spettacoli, 12 in prima nazionale, che dall'8 luglio al 16 agosto andranno in scena in piazza Sant'Agostino e torneranno a essere rappresentate anche nelle grotte di Valdemino.

Il cartellone 2022 è stato presentato oggi a Roma; Laura Tibaldi De Filippo ha annunciato la nascita del Premio Luigi De Filippo: il riconoscimento, ospitato da Festival e sponsorizzato da Sali di Ischia, verrà consegnato a Ugo Pagliai.

Il Festival punta quest'anno a un ritorno alla normalità e presenta un programma vario, con un ventaglio di proposte che spazia dall'antica Grecia sino a oggi, allo scopo di destare l'interesse di un pubblico vasto e variegato. (ANSA).