M5s: Fico, Conte è un leader saldo e forte

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Il Movimento si sta rinnovando nei territori. Conte è un leader saldo, forte e molto capace nelle tematiche e nei contenuti e sta facendo un grandissimo lavoro per un movimento che si sta rilanciando in un futuro che è molto complesso. La lotta alle diseguaglianze e gli investimenti sulle scuole sono due temi prioritari nazionali". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Genova per la campagna elettorale.

"Beppe Grillo lo sento sempre - ha proseguito Fico - ci siamo sentiti ieri. È una persona straordinaria, garante del movimento, un grande amico e un genovese doc. Con Beppe c'è massima condivisione sempre su tutto". (ANSA).