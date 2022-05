Dello Strologo, città deve attrarre giovani

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "La vera priorità di questa città è fare in modo che tornino a vivere a Genova tante persone, soprattutto i giovani. È un discorso ampio che richiede una visione di lungo periodo che mi sembra mancare a questa amministrazione". Lo ha detto il candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo che oggi ha incontrato a Genova il presidente della Camera Roberto Fico. " Occorre una visione di città attrattiva e competitiva con le altre città del mondo. I nostri figli - conclude Dello Strologo - vanno via per studiare e lavorare: evidentemente là trovano qualcosa che qui non c'è e noi dobbiamo lavorare per quello. Genova deve diventare una città più accogliente, più in ordine, ma soprattutto capace di essere più attrattiva". (ANSA).