Comunali Spezia: Peracchini, vincerò al primo turno

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAG - "Il clima è buono e siamo convinti di farcela al primo turno. Se non dovesse succedere, un eventuale ballottaggio non ci preoccupa". Lo ha detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante un appuntamento elettorale insieme a Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria che lo sostiene con una propria lista. "Siamo quelli di cinque anni fa, abbiamo realizzato il nostro programma oltre il 90% e i risultati parlano da soli. Vedremo i dati dell'affluenza e se non sarà il primo turno, vinceremo al secondo come è successo alla tornata precedente", ha detto rispondendo alle domande di Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale.

In merito alle opere che erano state annunciate, ma non sono ancora state realizzate ha spiegato che "per Piazza del Mercato il cantiere ha aperto in questi giorni, mentre la Piazza Sospesa su Viale Italia è stata bloccata dalla Soprintendenza. A giorni presenteremo lo studio fattibilità per il tunnel automobilistico sotto la passeggiata Morin che liberi Viale Italia".

"Il centrosinistra ha scelto un candidato sindaco che firmerebbe il ricorso contro la Pontremolese", ha detto Giovanni Toti parlando dell'avvocata Piera Sommovigo, una delle sfidanti di Peracchini. "Il corridoio dalla Spezia al Brennero va fatto e va combattuta l'idea che l'ambiente si difende non facendo le infrastrutture. Il porto della Spezia è un'eccellenza e la Pontremolese rimane un obiettivo strategico". In merito alle chance di Bucci e Peracchini: "avessimo candidato personalità più estreme non avremmo raggiunto certi risultati né alla Spezia, né a Genova. Questo è un centrodestra che guarda a una cultura di governo riformista". (ANSA).