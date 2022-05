UniGe, laurea honoris causa a Pietro Salini

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Laurea honoris causa in ingegneria civile a Pietro Salini, ceo di Webuild. La cerimonia di conferimento del titolo accademico si è tenuta oggi a Villa Cambiaso, sede della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova. Alla cerimonia hanno preso parte anche il prefetto di Genova Renato Franceschelli, il governatore Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci oltre a una cinquantina di studenti di ingegneria civile. Il titolo onorifico al ceo di Webuild "è un riconoscimento alla brillante carriera di Salini e alla sua azienda, grandissimo attore delle infrastrutture sostenibili e di mobilità a livello internazionale - ha detto il rettore di UniGe Federico Delfino -. Con il suo gruppo abbiamo una collaborazione intensa anche su laboratori congiunti che coinvolgono gli studenti. Portare l'innovazione del grande gruppo su un approccio di formazione: gli studenti imparano la teoria qui e sui cantieri la declinano sulla pratica". Delfino ha ricordato il ruolo avuto da Webuild sulla costruzione del Ponte San Giorgio e nella realizzazione del Terzo Valico che, ha detto il rettore "cambierà le prospettive anche economiche della città. Questo riconoscimento - ha concluso - è anche per quello che Salini ha fatto sul territorio".

"Per noi - ha detto Salini - la crescita non è solo economica ma anche crescita delle persone e capacità di attrarre e mantenere talenti giovani su cui stiamo investendo con percorsi professionali e formativi e con iniziative di collaborazione con 18 Università nel mondo. Finanziamo borse di studio mirate a premiare i migliori talenti, come il Premio Giovannini che, con un focus sull'innovazione, finanzia borse di dottorato e premia le migliori tesi di laurea con uno stage internazionale presso la nostra azienda. Abbiamo programmi di assunzioni mirati per i giovani, come quello sui 100 giovani ingegneri laureati in Università del Sud e all'interno facciamo molta formazione: Solo nel 2021 abbiamo erogato 11.150 ore di formazione per i giovani sotto i 35 anni di età". (ANSA).