Festival Andersen, 100 eventi a Sestri Levante dal 3 giugno

Lo scrittore Paolo Rumiz, l'attore Ascanio Celestini e il comico Alessandro Bergonzoni saranno tra i protagonisti degli oltre 100 appuntamenti del 25/o Andersen Festival in programma a Sestri Levante dal 3 al 19 giugno. La kermesse dedicata al mondo della fiaba, dell'immaginazione e della narrazione avrà come tema centrale la 'natura' declinata nelle sue varie accezioni, dall'animo umano all'ecosistema e all'ambiente.

Promosso dal Comune di Sestri Levante e prodotto dalla società in house Mediaterraneo Servizi, il Festival assegnerà il 55/o Premio Andersen-Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita (11 giugno). "Il festival trasformerà Sestri Levante in una costellazione di palcoscenici su cui andranno in scena per grandi e per piccini spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e di circo, incontri con scrittori, narrazioni, apparizioni, percorsi esperienziali, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche e naturalmente l'attesissima cerimonia di premiazione del 55/o Andersen", sottolinea la sindaca Valentina Ghio. "Una manifestazione che Regione Liguria sostiene da sempre perché respira di cultura, spettacolo, ma soprattutto di gioventù" ricorda l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo. Ai luoghi suggestivi già amati nelle scorse edizioni come la Baia del Silenzio, la Baia delle Favole, i Ruderi di Santa Caterina, il Convento dell'Annunziata, Palazzo Fascie Rossi e le strade, le piazze e i giardini della città, quest'anno si aggiungeranno il Parco Mandela e il bosco de l'Esedra di Santo Stefano. Anteprime nazionali per Pino Petruzzelli con 'La via degli alberi', Vasco Brondi con 'Va dove ti esplode il cuore' e Dardust che chiuderà il festival con un concerto per pianoforte e quintetto d'archi. Tra gli appuntamenti rappresentativi delle 'Realtà del mondo': il corteo dei bambini con la 'Carovana dei Pacifici' a cui parteciperà anche un gruppo in fuga dalla guerra in Ucraina, 'Il Pescato del Giorno' con Mario Calabresi e il 'Canto per l'Europa' di Paolo Rumiz promossi da SOS Mediterranée, 'Stanca di guerra' con Lella Costa, 'Radio Clandestina' di Ascanio Celestini, 'È bello vivere liberi' di Marta Cuscunà. (ANSA).