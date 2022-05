Investono pedone e scappano, denunciata coppia di anziani

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 MAG - Investono pedone con la macchina ad Arcola, in località Romito Magra nello Spezzino, e invece di chiamare i soccorsi sono scappati. I carabinieri hanno rintracciato i pirati della strada: nei guai è finita una coppia di anziani di 73 anni, accusati di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. L'investimento risale a sabato 14 maggio: ad avere la peggio è stato un uomo di 60 anni che, dopo essere stato urtato, è caduto a terra. Al pronto soccorso dell'ospedale della Spezia gli sono state riscontrate fratture alle costole e contusioni guaribili in 30 giorni.

I carabinieri della stazione di Arcola, dopo aver raccolto la denuncia del ferito, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza presenti in zona risalendo ad una donna residente in zona. La sua patente di guida è stata ritirata.

Denunciato anche il marito che, stando alla ricostruzione degli uomini dell'arma, si trovava a sua volta a bordo dell'auto.

(ANSA).