Tunnel Ferriere:Caviglia,chiusura strangola Val Fontanabuona

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "Le attività economiche della Val Fontanabuona rimangono strangolate dalla chiusura del tunnel delle Ferriere almeno fino al 15 luglio, la sicurezza è importante, ma dobbiamo tenere presente tutti i rischi conseguenti alla chiusura". Lo paventa il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia a margine di un incontro pubblico annunciando "una richiesta alla Regione Liguria di valutare la possibilità di rimborsi alle imprese colpite".

"Chiediamo all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (Ansfisa) di aiutarci in merito al blocco del tunnel delle Ferriere, perché non siamo soddisfatti della proposta che ci fa Anas e siamo convinti che debba in ogni caso essere compensata con altri interventi sul territorio per impedire dei blocchi del traffico assolutamente gravi per la Val Fontanabuona, ma anche per Genova", denuncia. (ANSA).