Distributore espone prezzo self ma è tutto servito, multato

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - Il gestore di un distributore di carburanti è stato multato per aver applicato i prezzi del "servito" ad una pompa su cui era stato esposto e pubblicizzato il costo al litro riferito al servizio "self". Ad appurare e e sanzionare l'illecito sono stati gli agenti della Polizia Locale della Spezia, che avevano ricevuto la segnalazione di un automobilista. Questi ha riferito di essersi recato al distributore poco prima, attratto dal prezzo del rifornimento fai da te. Una volta fermata l'auto, il gestore gli era venuto incontro offrendosi di procedere al suo posto, senza però accennare ad un prezzo maggiorato per il servizio. Accortosi del costo, alle sue proteste si era sentito rispondere che tutte le pompe erano in modalità "servito". Riferita la circostanza al comando della Polizia Locale, agli agenti hanno svolto accertamenti ed emesso una sanzione che può arrivare fino a tremila euro. (ANSA).