Torna la 'Stampa al Museo', tra ospiti Albini e Morchio

- Ritorna dopo due anni di assenza causa Covid la serie di incontri letterari la 'Stampa al Museo' a Ventimiglia (Imperia). La quinta edizione propone tre incontri. Aprirà, giovedì 12 maggio al Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata, Teodoro Chiarelli, già inviato e poi caporedattore dell'Economico de La Stampa, oggi direttore di ShipMag, magazine digitale dedicato ai settori portuale, logistico e marittimo. Parlerà di "Musei ed arte. Il mecenatismo nel XXI secolo".

Sabato 21 Maggio toccherà ad Adriana Albini, scienziata, ricercatrice docente e scrittrice nonché unica donna italiana nella lista BBC 100Women of 2020 e prima donna italiana eletta nel Board of Directors dell'American Association for Research for Cancer. E' tra le scienziate internazionali pìù note ma è anche una divulgatrice televisiva. "Cronaca, attualità e ricerca scientifica oggi" sarà il filo conduttore del suo intervento.

Chiuderà la rassegna, il 28 maggio, Bruno Morchio, psicologo e giallista, autore Garzanti dalla cui penna è nato, tra l'altro, Bacci Pagano, l'investigatore privato che ha fatto del centro storico genovese il suo primario centro d'azione. Un autore da best seller che, nell'occasione, parlerà de "Il "giallo" nei centri storici liguri". Il primo e terzo appuntamento si svolgeranno al Museo, il secondo alla Biblioteca Aprosiano di piazzetta Bassi. Tutti con inizio alle ore 16.

(ANSA).