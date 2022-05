Ex Ilva: Genova, nulla di fatto a tavolo su sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Nulla di fatto al tavolo sulla sicurezza dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano convocato questo pomeriggio dal prefetto Renato Franceschelli. "L'azienda si è presentata senza dirigenti ma con un legale e con un consulente per la sicurezza senza alcun potere decisionale" spiega il coordinatore dell'Rsu Armando Palombo all'uscita dalla Prefettura. Così dei 40 punti sul tavolo "ne abbiamo discusso uno - racconta - quello sui deragliamenti dei locomotori. Poi di fronte alla legittima richiesta del prefetto di darsi un metodo, il consulente ha risposto che avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione all'ad Morselli per i successivi incontri. A quel punto ci siamo alzati e ce ne siamo andati". Sul tavolo resta al momento anche il possibile licenziamento di un lavoratore ma visto che il provvedimento non è stato ancora inviato la decisione dei sindacati è quella di rispondere alla contestazione attraverso un legale e attendere il provvedimento dell'azienda: "Da domani l'azienda ha 7 giorni di tempo per erogare la sanzione. Vedremo se davvero ha intenzione di arrivare al licenziamento e a quel punto valuteremo cosa fare - dice ancora Palombo - ma l'atteggiamento della direzione di quest'azienda è davvero inqualificabile".

All'incontro ha partecipato anche Francesco Grondona, storico segretario della Fiom e massimo esperto delle vicende Ilva: "Non ci facciamo prendere in giro sulla sicurezza - ha detto Grondona - e non chiederemo più nessun incontro. La prossima volta che c'è un problema lo stabilimento si deve fermare". E rispetto al lavoratore che rischia il licenziamento: "Come abbiamo fatto per Gigi Guadagno - ha detto ricordando il lavoratore della Fiom licenziato per un vocale su whatsapp e poi reintegrati grazie alla lotta dei colleghi - se dovesse arrivare il licenziamento faremo anche di più ma dobbiamo aver presente che abbiamo di fronte il nulla e combattere contro il nulla non è facile".

