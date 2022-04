Incidente stradale a Genova, morto giovane di 18 anni

Incidente stradale mortale nel pomeriggio a Genova. La vittima è un giovane di 18 anni che viaggiava a bordo del suo scooter a Pontedecimo quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo ed è andato fuori strada cadendo a terra. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati una automedica a una ambulanza. I medici hanno cercato di salvare il giovane ma non è stato possibile a causa delle gravi ferite riportate. L'incidente a Pontedecimo in un tratto rettilineo. I vigili urbani stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. (ANSA).