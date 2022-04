Euroflora: problema per biglietti online, ma c'è nuovo link

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - A causa di un problema tecnico al sito di Euroflora www.euroflora.genova.it, "in via di risoluzione e indipendente dalla nostra volontà", è possibile acquistare on line i biglietti della manifestazione utilizzando il nuovo link diretto alla biglietteria: https://euroflora.wticket.it. Lo annuncia in una nota l'organizzazione della manifestazione. "Non appena il problema sarà risolto ne sarà data tempestiva comunicazione tramite i canali social di Euroflora e sarà possibile utilizzare entrambe le modalità di acquisto on line - spiegano gli organizzatori -.

Ricordiamo inoltre che, per venire incontro alle numerose richieste di acquisto biglietti last minute, sono aperte a Genova le biglietterie di viale delle Palme, nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale di Euroflora, e all'ingresso della Galleria d'Arte Moderna (Villa Serra), in via Capolungo. Sono in funzione negli orari di apertura della manifestazione, a partire dalle 8.30". (ANSA).